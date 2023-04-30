女星錢韋杉因在電視劇《流星花園》中飾演「藤堂靜」一角而為人所知，演藝事業攀向高峰，她於結婚後便淡出演藝圈移居美國，卻也經常在社群上分享生活大小事，今(30)日她在臉書上曬出「捲筒衛生紙」，感嘆：「中西文化大不同。」

錢韋杉移居美國後，時常在社群上分享與兒子、老公在美國的生活點滴與感悟，今日便曬出兩張「捲筒衛生紙」的照片，透露她在美國使用衛生紙的故事，她首先指出美國沒有賣「衛生紙」，因此只好用捲筒衛生紙充當餐巾紙，並用其擦嘴巴，讓先生的妹夫（美國白人）忍不住開口表示：「這個是我們拿來擦屁股的。」

對此，錢韋杉感到有點囧但又立刻大笑了起來，並驚訝起美國人的浪費：「竟然把廚房大餐巾紙或臺灣過節才會用的餐廳紙巾，當成抽取式衛生紙 ，一張一張隨手抽取，只為了擦一下嘴巴而已，對台灣人而言，這實在太不環保了！」更為此開始討論起來。

而錢韋杉也曝光美國人從小被教育的習慣，指出：「美國，從小的教育，擦嘴巴的，必須用餐巾紙；面紙，是用來擤鼻涕的；衛生紙，是在廁所才會用的。」讓她忍不住在文末寫上：「中西文化大不同！」並感嘆：「外國人也覺得我們華人的習慣太奇怪了。」意外引發網友們討論這「有趣的文化差異」，留言：「台灣人真的太環保了」、「慢慢就會習慣的」、「學到一課！」