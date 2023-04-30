1979年高雄橋頭發生橋頭事件，八卦寮文教基金會今年持續舉辦音樂會「愛、一直佇這」，紀念余登發與余陳月瑛。總統府祕書長林佳龍4月30日到橋頭出席音樂會致詞表示，民主從來不是從天而降，而是靠人民堅定的意志力與行動力一點一滴爭取而來。

林佳龍說，目前台灣的外交處於複雜的局面，蔡英文總統因此改變行程，蔡叫他一定要出席音樂會。44年前發生橋頭事件，以及後來的高雄事件（又稱美麗島事件），當時大家前仆後繼，一棒接一棒。所以如今台灣民眾可以成為自己的主人，在世界舞台獲得尊嚴，面對中國霸權的第一線可以挺住，不僅讓世界看見台灣，也讓世界愛上台灣。

林佳龍向當時參與民主運動的前輩致敬，1979年余登發被誣陷莫須有罪名， 遭判刑入獄。當時許多黨外人士串連在一起，拉起白布條，走上街頭抗議政府迫害，那是台灣第一次大規模的示威遊行，黨外人士與家屬蜂湧而出，也讓威權時期的政府不得不正視這股追求民主的巨大力量，這也是台灣民主運動最重要的開端。

高雄市長陳其邁也出席音樂會，他致詞時自嘲自己與林佳龍已成為中年大叔。看到民主薪火一代傳承給另一代，透過此音樂會，提醒大家不要忘記這段歷史，民主自由是如此珍貴，是一群人用生命換來的。陳其邁籲請大家繼續努力，讓台灣民主可以延續、永續傳承。他感謝余登發與余陳月瑛，以及余政憲對台灣與高雄的付出。

音樂會方面，邀請藝人鄭進一、洪榮宏、施文彬、許景淳、朱海君等帶來精彩演出。