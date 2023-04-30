母親節將近，許多孩子開始會準備母親節卡片送給媽媽，感謝媽媽不辭辛勞的照顧。一位媽媽分享，兒子最近突然從書包拿出一張愛心卡片，沒想到她期待的打開後，卻發現裡面竟然完全是空白，氣得媽媽忍不住大罵髒話，「你老母是要哭還是要笑？！」貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，小兒子最近從書包拿出一張皺皺的愛心卡片，不過她一點都不在意卡片外觀如何，「皺皺的，男生都是這樣嘛！」只想知道小兒子在裡面到底寫了什麼感謝的話語。

一位媽媽收到小兒子的愛心卡片後相當期待內容。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO提到，原本她以為小兒子在卡片中寫下「親愛的媽媽，感謝您辛苦的照顧我們，祝您母親節快樂！」等感性的話，沒想到充滿期待的她打開愛心卡片後，「裡面完全沒寫半個字」，讓她氣得飆出髒話，「你老母是要哭還是要笑？！」

媽媽打開愛心卡片後發現裡面是空白，忍不住飆出髒話。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「一言難盡」、「心意最重要！」、「無字天書，請您自己悟」、「要火烤才有字會浮出來，數字的話，就去拼一把威力了」、「其實這是回家作業…還沒寫」。