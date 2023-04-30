「歡慶2023」住房專案，平日入住溫馨家庭房一晚，2大2小即可成行，套裝加贈百匯自助餐廳平日午餐千元抵用券。（義大天悅飯店提供）

「你報稅我請客」活動，預訂官網上的住房專案於平日入住，雙人以上成行，加贈百匯自助晚餐1客。（義大天悅飯店提供）

和逸台南館歡慶8周年，民眾於品牌官方粉絲團互動留言即可獲得神秘優惠券，內含房型升等券、餐點及活動等優惠。（國泰飯店觀光事業提供）

母親節當周，和逸台南館將舉辦寶寶爬行賽、寶寶搬搬樂，讓親子間留下無價的回憶。（國泰飯店觀光事業提供）

Cozzi-KITCHÉN下午茶餐廳推出「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐，包括義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品。（國泰飯店觀光事業提供）

響應政府普發金6000元，和逸台南館祭出「住一晚送一晚」連住2晚，雙人入住優惠價6000元。（國泰飯店觀光事業提供）

南台灣是許多民眾熱愛的旅遊勝地，每到假日總吸引不少海內外遊客到訪。高雄義大皇家與天悅飯店推出住宿贈千元餐券的好康；和逸飯店台南西門館則舉辦親子活動及餐飲優惠、住1晚送1晚等好康，讓旅客享受假期的同時還能省荷包。

義大皇家「萬稅萬萬睡」 住宿贈千元餐券

考量5月要開始報稅，人民荷包大縮水，位於義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店祭出住宿贈餐券的優惠，讓旅客能以超值價放心出遊還能享有小確幸。

義大皇家酒店自5月1日起至6月30日止推出「萬稅萬萬睡」優惠方案，預訂官方網站上的任一住房專案或持未過期旅展住宿券，即贈價值1000元餐飲消費抵用券，於飯店內的星亞自助餐廳、皇樓中餐廳、牛排屋鐵板燒等館內5大主題餐廳用餐可直接現抵，須注意的是部分日期不適用，優惠不併用。該專案日限10間。

義大天悅「你報稅我請客」 住宿贈Buffet晚餐

義大天悅飯店即日起至6月30日止，推出「歡慶2023」住房專案，周日至周五平日入住溫馨家庭房一晚，1位大人加1位12歲以下兒童要價2023元，2大2小即可成行，套裝加贈百匯自助餐廳平日半自助式午餐1000元抵用券，可抵用平均每人380元起的主廚特製主菜與餐檯上各式餐點吃到飽，

此外，業者另推「你報稅·我請客」活動，5月1日起至6月30日止，預訂官網上的住房專案或持旅展住宿券於周日至周五平日入住，雙人以上成行，加碼贈送百匯自助晚餐1客，需加原價1成服務費，周六及連續假日不適用。

和逸台南館歡慶8周年 親子活動、餐飲優惠攬客

和逸飯店台南西門館今年適逢開館8周年，日前在眾多旅宿業者中脫穎而出，獲得全球傑出飯店指標的「Agoda金環獎」、知名旅遊平台「易遊網金桃獎」的雙重肯定。業者特別推出生日特企，即日起至6月30日，民眾於官方粉絲團互動留言即可獲贈神秘優惠券，內含房型升等券、餐點及活動等好康。

母親節當周，業者會舉辦受到親子家庭歡迎的寶寶主題比賽，5月13日登場的是「寶寶爬行賽」、5月14日則是「寶寶搬搬樂」，全家人一同參與賽事，留下難忘回憶。另外，Cozzi KITCHÉN下午茶餐廳特別推出「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐，可品嚐到義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品，原價1310元加1成，特價770元加1成，還能暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」，有吃有玩，打造親子豐富旅程。

現金6000元增值術 平日住房住1晚送1晚

為鼓勵旅客平日到訪住宿，避開周末尖峰人潮提升旅遊品質，即日起至5月30日，業者推出「逸遊台南小旅行」住房專案，於周日至周四平日入住一泊一食，每晚4288元起。響應政府普發現金6000元，業者加碼祭出「住一晚送一晚」連住2晚優惠方案，雙人入住2晚優惠價6000元，即日起至6月30日止，每日限量10間。憑飯店住宿發票，前600名位旅客前往台南柳營尖山埤渡假村、頑皮世界及虎頭埤三大風景區，有機會享免費入園優惠。