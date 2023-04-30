高雄區監理所利用假日辦理講習，不耽誤民眾洽辦業務時間，堅持廉潔誠信為民服務理念。（主辦單位提供）

張永明教授以判決實例講授，增進同仁法律知識及守法廉潔觀念。（主辦單位提供）

為強化考檢驗員本職學能與廉潔意識，高雄區監理所針對轄管高屏澎東四縣市考檢驗員規劃辦理一系列法紀教育宣導，29日由所本部擔任領頭羊，率先辦理「考檢驗員監理法規與政策宣導教育訓練」，學員包含駕訓班考驗員及代檢廠檢驗員，約有150人參與。

教育訓練於高雄區監理所3樓會議室舉行，由副所長林弘慎主持，除由監理所同仁針對考檢驗實務、資訊安全進行講授及經驗分享外，特邀請國立高雄大學財經法律學系張永明教授講授「依法行政—圖利與便民」課程，希望藉以提升考檢驗員辦理考檢驗工作的專業知能，並清楚知道執行職務應注意事項，避免造成圖利情形，秉持自身專業、公平、廉潔的態度，公正履行考檢驗業務。

副所長林弘慎表示考檢驗員是廣義公務員，相關公務員應遵守的法律對於考檢驗員也都有適用，這次透過廉政宣導強化駕訓班及代檢廠從業人員的守法廉潔觀念，更要讓大家知道高雄區監理所要求考檢驗業務必須廉潔誠信，未來將加強查核，以確保大眾行車安全。

此次教育訓練在講師們的精闢解說、經驗分享及學員們的互相討論與學習中，圓滿成功結束，參與人員均表示獲益良多。

下月起屏東監理站、臺東監理站及澎湖監理站也將陸續舉辦「考檢驗員監理法規與政策宣導教育訓練」，同樣邀請張永明教授講授相關實務案例，期望考檢驗員於執行業務時除善盡社會責任外，並共同建立考驗業務、車輛檢驗新文化，為民眾用路安全共盡心力。