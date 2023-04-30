高雄一間香腸專門店日前因生產線員工交接問題，不慎將飛魚卵香腸裡的飛魚卵誤加2次，但店家老闆不僅沒有責怪員工、報廢產品，甚至將「爆量飛魚卵香腸」優惠回饋消費者，消息一出，也讓民眾排隊搶購。（洪浩軒攝）

高雄一間香腸專門店，日前因生產線員工交接問題，不慎將飛魚卵香腸裡的飛魚卵誤加2次，成為名副其實的「爆量飛魚卵香腸」，但店家老闆不僅沒有責怪員工、報廢產品，甚至將「爆量飛魚卵香腸」優惠回饋消費者，只希望完售後讓員工不再自責，消息一出，也讓民眾排隊搶購限量的「爆量飛魚卵香腸」。

飛魚卵香腸是台灣人最喜歡的香腸口味之一，香腸內加入金黃圓潤的飛魚卵，充滿層次的口感總是讓人一口接一口。高雄一間香腸專賣店的生產線員工製作飛魚卵香腸時，不小心手滑加入雙倍飛魚卵，該名員工已經做好挨罵甚至是賠償的準備，沒想到，老闆非但沒生氣，反而提出降價優惠回饋消費者的提議，希望自家員工別再自責。

而「爆量飛魚卵香腸」29日正式開賣，限量1000條，售完為止。相關消息也在網路上被熱烈討論，網友紛紛留言「這個老闆真是難得一見的好老闆」、「那個員工上輩子是不是燒了好香」、「挖賽老闆人真好」。香腸店現場也出現排隊人潮。

香腸專賣店老闆表示，工廠除了製作品牌網購及門市所需的產品，更承包全台各地眾多商家的香腸，因此工廠每日的生產相當繁雜、忙碌，所以這次員工的失誤也不需要過多的責怪，況且此批產品並非瑕疵品，拿去報廢反而暴殄天物，不如拿來回饋消費者還更有意義，也希望完售後自家員工不用再自責，當成是「美麗的錯誤」。

該名誤加飛魚卵的員工表示，作業過程中沒有留意到，等發現時整包飛魚卵已經都倒入攪拌缸攪拌，對老闆真的非常抱歉，他也為此焦慮了好幾天，但老闆後來竟然跟他說沒關係，還說將會以優惠價販售給消費者，看到門市把他做錯的飛魚卵香腸拿來賣，真的非常意外，也感謝老闆如此照顧員工。