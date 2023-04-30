112全國大專校院運動會部分項目在5月6日開幕前進行，舉重項目30日傳出破全國紀錄好消息，公開女子組49公斤級台北市立大學「小可愛」林呈璟抓舉81公斤、挺舉103公斤、總和184公斤完成3連霸，其中挺舉和總和雙破大會與全國女子紀錄，也驚險擊敗勁敵「舉重精靈」方莞靈，將以好狀態迎接在韓國舉辦的亞錦賽。

全大運舉重女子49公斤挺舉舊大會紀錄是100公斤，全國紀錄則是102公斤，該量級總和舊大會紀錄是180公斤、舊全國紀錄是183公斤，但在112全大運被送入歷史。

林呈璟抓舉第三把嘗試84公斤但失敗，最佳成績81公斤，成功大學方莞靈則以抓舉83公斤締造大會（舊紀錄80公斤）與全國（舊紀錄82公斤）女子紀錄，加上挺舉100公斤、總和183公斤飲恨林呈璟1公斤。這個量級只有3名選手報名，按賽制只取1位有名次，不頒發銀牌跟銅牌，僅冠軍林呈璟站上頒台。

林呈璟表透露，去年10月受傷，今年全大運是她本賽季第一場正式比賽，她說：「最近練習狀況比較好，並在全大運維持住水準，很開心拿到獎牌，接下來的目標是下周亞錦賽，由於也是2024巴黎奧運資格賽，是相當重要的比賽，我準備很久就為了這場。」

林呈璟身高僅150公分，卻是天生「練武奇才」，過去田徑、舉重雙棲，直到就讀麗山高中時才專心練舉重，目前是北市大碩士班一年級，全大運已4度封后，因為希望透過在舉重爭取佳績、改善家庭狀況，因此即使去年手肘韌帶、肌腱撕裂達30%，依然想趕快復出表現，「我要努力把自己照顧好，不讓家人擔心。」