每個人都希望可以順利進入心儀的公司、做自己想要的工作，求職之路卻常常沒有想像中那麼順遂。大陸命理專欄「星座巫師」分享，牡羊座、獅子座、天蠍座和雙魚座是職場幸運兒，因為總是用心做事前準備，或是心態比較放鬆，所以大部分的面試都能順利通過，擁有極佳的求職運。

▎牡羊座

牡羊座平常雖然看起來漫不經心，做事情也馬馬虎虎，但當他很想要進入某一間公司、擔任某一個職位時，就會很認真鑽研，同時找出自己的強項與弱項，盡力突顯表現好的部分，並隱藏較為弱勢的部分，正因為他如此用心，所以在求職路上才能一帆風順。

▎獅子座

獅子座要去面試自己心儀的職位時，會事先做好萬全的準備，尤其是當他知道機會很小，必須牢牢把握的時候，獅子座更是不敢有一絲鬆懈，會用心把公司的介紹、前輩的經驗都先整理出來，確保自己面試時的發揮不會有誤，求職自然會比一般人還要順利。

▎天蠍座

天蠍座的反應非常快，且有很強的承受能力，雖然很想進入某間公司，或擔任某個職位，但他也做好沒被選上的心理準備，所以反而在面試時可以放得很開、超常發揮，讓面試官有耳目一新的感覺，最終順利得到想要的工作職位。

▎雙魚座

雙魚座雖然不是最優秀的，但各項發展都很平均，每個事物都多少懂一點，因此整體看下來，反而變成較為出色的人選，因為沒有明顯的短板，所以雙魚座在求職之路總是很順利，可以得到自己想要的工作職位。