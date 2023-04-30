退輔會清境農場的綿羊秀可愛的模樣大受民眾喜愛，農場日前在臉書發出小羊的斷尾掛在圍欄上的照片，引起民眾討論，清境農場也解釋，小羊斷尾可以避免排泄物沾黏影響健康，也更利於繁殖後代。

清境農場說，小羊出生1-2周後會迎來斷尾，使用斷尾器將彈性強的橡皮筋套在尾部大約3到4個手指頭的寬度，因小羊的尾巴不像貓或狗會翹高，喝奶時會左右擺動，利用這樣的方式讓尾巴自然掉落，是斷尾方式中較人道且不易感到疼動的方法，就像橡皮筋綁住手指頭一樣會慢慢沒有知覺，所以斷掉後是不會痛的，牧羊人也會塗碘酒防止傷口發炎。

清境農場指出，農場小羊斷尾主要是為了避免糞便尿液沾黏，影響健康；易於交配繁殖後代，有網友留言說的「肥育綿羊」也是正確的，野外綿羊因食物找尋不易，會用尾巴來儲存脂肪，但清境農場是以觀光為主，因此是以健康為第一優先，現在台灣的綿羊幾乎都是人工飼養，不怕吃不飽，也就不需要儲存脂肪了。

有網友留言指出，國外有友善飼養不斷尾，希望農場也能朝這個方向前進。清境農場小編則回應，需考慮當地的氣候及害蟲，各國的做法也都會不太相同。