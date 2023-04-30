許多人早上起床常常感到欲振乏力，即便前一天睡的時數夠長還是有沒睡飽的感覺，醫師建議可以透過攝取B群改善，平時透過飲食多攝取B群，不僅有助於提振精神，也可以修復身體、維持身體健康。

新北聯合醫院家醫科醫師莊博宇表示，B群是水溶性的維生素，常見的B群包括B1、B6、俗稱葉酸的B9，以及B12，對於人體造血、維持神經穩定以及細胞代謝等方面是非常重要的輔助酵素。

其中B1的功能是維持皮膚、神經系統的正常，並促進腸胃蠕動；B6的功能則主要是著重在紅血球生成，並在維護紅血球上扮演重要角色；B9則是對於紅血球的生成，以及胎兒的神經發育非常重要；而B12除了幫助紅血球的生成，也有維持神經穩定的功效。

莊博宇表示，若是缺乏B群，對於人體的情緒穩定以及造血方面都會有所影響，若是想要有效攝取，可以吃以下的食物：

若是缺乏B1，容易出現食慾不振、體重下降、手腳麻痺或疼痛感，情緒上也可能出現易怒、記憶混亂的問題，在營養不良、厭食症者常見這個狀況，可以補充全穀類、糙米跟胚芽類的食物，或是瘦豬肉、豬肝以及核果類等食物，至些富含B1的食物。

缺乏B6，則會出現舌頭發炎、口角潰瘍、結膜炎，另外也容易出現貧血、嗜睡，甚至還會出現運動神經的病變等，可以透過補充牛、豬或是家禽雞、鴨等肉類，魚肉也是很好的攝取來源，若是素食者，也可以選擇花生、香蕉等也是不錯的來源。

缺乏B9，容易出現貧血的症狀，甚至是神經方面的缺陷，孕婦則容易發生胎兒神經系統發育不全，可以多吃一些像是深綠色蔬菜，像是菠菜、空心菜，或是豆製品跟動物肝臟，這些富含葉酸的食物。

缺乏B12，除了出現貧血外，憂鬱、口腔黏膜潰瘍、舌頭發炎也會發生，另外長者可能會出現類似失智的情況，不過B12在蔬菜水果的含量較少，所以吃全素的人就易出現缺乏B12的問題，一般可以透過蛤蠣、豬肝等食物寶衝，蛋奶素者則可以靠乳酪、牛奶之類的食物，至於全素者則靠多吃穀物來攝取。