35歲女星豆花妹(蔡黃汝)過去打工賣豆花的照片，被網友貼到PTT表特版，憑藉清新可人的氣質跟外表，紅到順勢進入演藝圈，近年來在戲劇、綜藝領域皆有好表現，沒想到豆花妹30日清晨突然發出黑底白字文，無奈表示在晚上喝茶，以致根本睡不著，直喊：「到底想怎樣。」

豆花妹在IG發布限時動態，提及自己掃了地、讀完劇本，甚至放失眠音樂來聽，卻到凌晨5點仍沒有睡意，並表示這種事一週內已發生兩次，卻一直沒學到教訓，「能感知身體器官該睡、該關機該休息，但腦子、精神還不允許」，隨後幽默自嘲：「街道好靜，留我孤獨，眾人皆睡我獨醒」，並附上痛哭的表情，看得出深受失眠之苦。

豆花妹深受失眠之苦。(圖/蔡黃汝 IG)

先前豆花妹也發出寫著「停」字的黑白照，罕見透露負面情緒：「這兩天好比掉進深水池，想抗拒點什麼卻無能為力，只能承接，讓它緩緩下沉」，並表示工作以外的時間，只想掏空思緒，隨後拋出IG停更的震撼彈，令粉絲憂心不已，後來才透露是相伴30年的阿嬤過世，訴說當下的心聲：「不是不哭是過份的超現實，這一切讓我根本來不及消化。自己說好不准在妳面前哭，因為知道妳會不捨放下！所以這次的勇敢，是用對妳的愛的力量撐著到最後。」一字一句的發言充滿鼻酸。