有些人性格溫柔、親和力十足，不過即便很好相處，也不代表他們容易被征服，《搜狐網》運勢專欄點名3星座外柔內剛，到了關鍵時刻都能獨當一面，而且相當有主見，沒人能夠隨意擺布他們。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫柔、待人友善，所以能夠很快贏得他人信任，不過若是有人想要試圖改變或是控制他們，絕對不是一件容易的事情，因為巨蟹內心敏感纖細，對於不夠信任的人以及抱有惡意者都有警惕心理，儘管他們表面上維持一定風度，但僅止於此，太過深入的交流會被他們拒於門外。

▍天秤座

天秤座能力出眾、氣場強大，他們的溫柔只是風度的展現，並不代表軟弱可欺，若想試圖對他們進行控制只會讓對方大失所望，甚至可以說是自找麻煩，還可能被天秤座一路壓著打。

▍處女座

處女座相當注重自己的形象，對外總是一副好好先生、好好小姐的溫柔形象，但是這不代表他們是好欺負的，如果有人試圖想要控制處女座，反而會激起他們的反叛心理，一旦被惹火就會一發不可收拾，是典型的吃軟不吃硬。