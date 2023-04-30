工作人員扮成的女鬼嚇死人不償命。（孫英哲攝）

頗有年代的南天宮十八層地獄自帶陰森氛圍，女參賽者一路將男友抱得緊緊的。（孫英哲攝）

參賽者完成闖關後直說有如獲得重生。（孫英哲攝）

彰化市八卦山卦山村店家今天舉辦「輪迴渡劫」闖關賽，路線結合南天宮18層地獄、卦山村及八卦山大佛，讓參賽者一條龍式地體驗地獄、人間及天堂的輪迴，過程中還得喝下低酒精的「忘情水」、「孟婆湯」，共有180人參與「輪迴」，成功闖關面見大佛後，即可被主辦單位「位列仙班」。參賽者說：「好像獲得重生！」

主辦人林建呈在八卦山風景區內的卦山村從事攝影事業，他是土生土長彰化人，小時候就知道八卦山下的南天宮18層地獄，但從沒進去過，直到在卦山村工作，常常從南天宮後方道路走到卦山村及大佛風景區，才發現這是一條串連地獄、人間、天堂的通道，因此想到舉辦輪迴渡劫障礙闖關賽，希望讓更多人體驗這3個景點。

參加闖關的民眾共有180人，參賽者在南天宮著裝後，需先喝下低酒精調酒的「忘情水」，再進入南天宮2樓的18層地獄及4樓的「魔界怪譚」練練膽子，緊接前往黃泉路，走到孟婆亭，再來一杯低酒精調酒的「孟婆湯」後進入奈何橋。

平安出奈何橋後，必須再抽籤定案今生職業，然後前往在卦山村設置的人間各職業處挑戰，挑戰成功則昇天，成仙渡劫時需腳踩大量刺激性道具，順利過關即能到達八卦山大佛面前，代表位列仙班，過程中若失敗，則需退回至地獄，再不斷輪迴，挑戰成功昇天、位列仙班。

「真的挺嚇人的！」參加民眾說，南天宮18層地獄的設施已頗有年代，自帶陰森氛圍，加上陰陰暗暗的綠光，真的超恐怖的啦！他認為主辦單位挺用心的，每個關卡都有巧思，讓他們可以從地獄到人間到天堂一條龍式體驗，真的很有趣。

主辦人林建呈說，活動籌備了兩個月，闖關路線從南天宮18層地獄，到象徵人間的卦山村，最後再到天堂所在地八卦山大佛，這樣路線是全台唯一的，闖關路線中會再加入與輪迴有關的故事情節，例如，喝下忘情水、孟婆湯，遺忘人世的情感與種種羈絆，希望能讓參加者感受到進入輪迴的感覺。