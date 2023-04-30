對於台灣第1季經濟成長率估計僅-3.02%，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，這是全國性議題，應該好好思考蔡英文執政到現在，做錯了什麼事情？如果今天有國外旅客、大陸旅客來台灣消費，台灣經濟表現可以往上拉，但政府完全是躺平族的狀態。民進黨政府為了要反中、抗中，讓台灣經濟受到影響，這都不是我們樂見的。

行政院主計總處公布第1季GDP（國內生產毛額）概估統計，第1季經濟成長率由-1.2%大幅下修至-3.02%，為2009年金融海嘯以來近14年新低，主因為出口重摔。

國民黨台北市議員徐巧芯29日在直播指出，政府為何會去發6000元？一定也知道今年經濟成長會非常差，經濟不好會對於選舉造成影響，包括青年低薪高失業，這是全國性議題，應該好好思考蔡英文執政到現在，做錯了什麼事情？

徐巧芯分析，這次跟金融海嘯不同地方是，因為後疫情時代如果能夠讓休閒娛樂旅宿業能成長，是有機會去救一些經濟成長，但兩岸關係不好，陸客不來台的問題現在就顯示出來了。過去全球經濟好的時候，感覺不到觀光客和陸客的重要性，但現在出口面臨寒冬，就知道消費成長很重要。

她質疑，如果今天有國外旅客、大陸旅客來台灣消費，台灣經濟表現可以往上拉，但政府完全是躺平族的狀態。民進黨政府為了要反中、抗中，讓台灣經濟受到影響，這都不是我們樂見的。

徐巧芯直言，蔡英文執政7年，到底為青年就業做過什麼？過去馬英九時代，年輕人低薪問題，都批評是馬英九做不好，現在民進黨卻竟然攻擊市長。

徐巧芯強調，現在地方自治大多數資源都在中央，所以年輕人低薪問題這應該是由中央先檢討起。