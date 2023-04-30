現代人飲食精緻化，便秘成許多人的難言之隱。新北市立聯合醫院消化內科醫師黃永信表示，排便頻率從1天3次到1周3次都在正常範圍，若低於範圍，或糞便形狀成乾硬球狀、表面凹凸不平，可能就有便秘問題，可從飲食調整、水分攝取還有運動改善。但糞便形狀粗細大幅度變化，或血便等問題，可能要注意是否有腸道癌症等疾病，最好及早就醫進一步檢查。

黃永信指出，排便會根據年齡、飲食習慣有改變，常見原因就是常吃速食、肉類與加工品，飲食缺乏纖維造成，若水分一天少於1000CC也可能會排便困難。

黃永信也說，民眾服用含嗎啡類類、鈣離子阻斷劑、安眠藥、抗組織胺等藥品，也可能因腸胃蠕動變慢，導致便秘。

到底有沒有便秘問題，黃永信表示，臨床上常用布里斯托大便分類法判斷，正常糞便主要是表面有裂痕的長條狀與表面平滑的長條狀；若是硬球狀凹凸不平的長條狀，因很難排出，就有能是便秘。

不過黃永信也指出，若大便型態有明顯改變，例如原本便秘突然變腹瀉，又或是3個月左右時間，糞便直徑大幅度改變或是變形，有可能是腸子管道變小，甚至血便等情況， 就要注意是否有癌症的可能。

民眾常會食用益生菌解決便秘問題，黃永信建議，要選擇有標章產品，也要服用一段時間才能有效果，若覺得沒效，有可能是產品與體質不符，可替換其他產品。

黃永信也說，益生菌是可以食用的微生物，建議不要空腹吃，以免腸胃道酸度較高無法存活，耐酸鹼的產品則不在此限，食用時也建議不要搭配熱水，或跟抗生素等藥品一起食用。

若要預防便秘，可多吃蔬菜水果，例如芹菜、豆類、玉米、燕麥等，另外水分一定要充足，不過若心臟功能、腎臟功能不好，有限水要求的民眾，要跟醫生討論調整。