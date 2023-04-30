福爾摩沙台新夢想家30日迎戰桃園璞園領航猿展開例行賽最後一場主場賽事，本場賽事夢想家上場球員皆有得分進帳，並有4名球員得分上雙，吉爾貝克（Brandon Gilbeck）攻下19分為全隊最高，外帶18籃板；吳永盛繳出14分，其中包含3記三分球；簡浩也貢獻包含3顆外線的11分，吳家駿則拿下10分、3籃板與2助攻，終場夢想家就以89比75收下主場2連勝，繼續穩坐聯盟第4位置，也讓新竹街口攻城獅成為本季首支提前淘汰球隊！

開局夢想家多點開花，團隊打出一波15比2，迫使對手喊出暫停，暫停回來後，夢想家持續維持猛攻，單節合力拿下30分，更以強悍的防守使得對手僅得12分，其中盧冠良有理有外，上場7分鐘即貢獻7分，籃板助攻抄截也皆有表現。

次節，夢想家團隊於外線開火，簡浩個人砍進三記三分球繳出百分百命中率，吳永盛也貢獻兩顆，協助夢想家於半場取得17分領先。易籃後，夢想家進攻熄火，單節僅拿18分。決勝節，夢想家與對手你來我往，雖一度遭對手將比分追近僅剩12分，不過團隊穩住陣腳，最終就以14分差成功守住關鍵勝利。

「很開心我們收下2連勝，希望可以持續保持這股氣勢，把剩下兩場比賽拿下來！」夢想家總教練賴柏霖表示，很肯定球員今天的拚勁，讓夢想家可以成功搶勝。今日表現亮眼的吳永盛也提到，很興奮以主場2連勝結束例行賽的主場比賽，「今天家人也特別來球場看球，這也是阿嬤第一次來看我比賽，很開心贏球，自己也會繼續努力，希望可能讓他們感到驕傲。」

本周台新夢想家球團與台新證券合作推出主題周活動，主打「台新證券 助攻未來」，希望透過企業的力量，助攻綠色未來、投資生活，也期待能凝聚大家的力量一同成為台新夢想家的最佳第六人，全力集氣助攻，前進季後賽！兩日球團也聯手台新證券規劃一系列豐富的周邊活動，成功過關都可以獲得環保小禮物，此外，夢想商店也推出季末感謝祭折扣活動，今日賽後更舉辦球員簽名會回饋球迷，感謝夢想家人一整個賽季的支持！

台新夢想家目前戰績17勝21敗位居聯盟第4，下場賽事將於5月6日至客場踢館新北國王。