今年四技二專暨二技統測今天結束，其中下午台中大甲考區遇到鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，由於試務單位事先防範得宜，並未有考生覺得聲音太吵而提申訴。今年四技二專暨二技統測的成績單將於5月18日寄發。

今年統測考生共有8萬0956 ，其中包含四技二專有7萬3981人及二技 6975人，四技二專各節平均缺考率為5.77％，二技各節平均缺考率為 5.88％。

技專校院入學測驗中心說，四技二專今天通報申請第三類備用試場（篩檢陽性）之考生人數，截至今日14時為止，共計112人，啟用試場間數49間；二技本日通報申請第三類備用試場（篩檢陽性）之考生人數，截至今日14時為止，共計8人，啟用試場間數4間。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，統測今天進行第二天考試，台中大甲地區有1394位考生，下午3、4時，台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，不過由於事先已提早因應，包括之前已將原本大甲高中考場改到大甲高工，並發給每個考生耳塞，因此並未有考生抱怨太吵而提申訴。

技專校院入學測驗中心說，本次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。考生違規事件統計至今日17時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約180件，其次為「攜帶其他物品入場」約22件。整體違規件數較去年減少約83件。

技專校院入學測驗中心將於5月1日9時公告試題參考答案，5月18日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於5月22日17時前至測驗中心網站申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。