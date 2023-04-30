通訊軟體Telegram（簡稱TG），因號稱可對話加密，近年受到不少人青睞使用，但也遭詐騙集團看上，頻頻盜取用戶帳號，作為奪取民眾財產的工具。迄今，不僅有政府官員受害，就連平時對各項社會公益不遺餘力的金融界聞人鍾文智，日前也遭到詐騙2100萬，雖在詐騙集團第二次行騙時察覺報警，追回另筆即將再被領走的1800萬，但仍蒙受不少損失。

他表示，「詐騙集團的手法實在太高明，特別會利用人性的弱點，設局詐騙錢財，民眾一定要多方求證，才能避免遺憾。」

鍾文智表示，他願意受訪並將自己上當受害的事讓外界知曉，為的就是提醒民眾要認識詐騙集團的可怕，絕對不能掉以輕心。

他指出，今年初，郭姓友人的TG帳號遭盜，原以為是單純的帳號被挪用而已，沒想到某日接到郭女的語音發出的「喂」一聲，再加上彼此常有交易往來，互信基礎穩固，便不疑有他，將友人所需的款項全數匯出，豈料，這竟是詐騙集團利用他的信賴所設下的圈套。

由帳騙集團假扮的郭女向他借款1800萬，鍾文智透過聲音辨識出是郭女，便先匯款到對方指定帳戶1500萬，兩天後郭女又來訊欲借600萬，鍾文智再分兩筆各300萬匯給郭女。再隔數天，郭女又傳訊要借1800萬元，鍾文智將錢匯出後，郭女突然傳訊一句「還有十來分鈡喔」，結果因為字句中出現簡體字，鍾文智驚覺有異，意識到自己受騙，旋即報警，並追回最後一筆1800萬的匯款。

對此，警方也分析指出，TG標榜強大的通訊安全特性，並採用加密對話，還能在一段時間後自動銷毀，不過通訊紀錄須帳號持有人主動刪除或設定，才會自動銷毀，一般人不會進行這些措施，紀錄也因此不會消失。

另一個特性是，詐騙集團在盜取帳號後，能看到未刪的過去聊天紀錄，可從中掌握暱稱、內容與語氣，還可擷取過去留存的語音。也就是因為這些元素加起來，才讓詐騙集團有機可趁。

而此次遭詐騙的鍾文智是金融界聞人兼善心企業家，平日就熱心社會公益，如日前土耳其的強震，他在第一時間便捐出百萬元援助災民；今年初，他得知「臺東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會」的交通車年限久遠，立即掏腰包採購新車捐贈，獲得各界讚揚。近日，出身屏東的他，得知故鄉基督教伯大尼之家物資匱乏，也備妥相關資源，予以援助。個性謙遜的他，對於這些善舉都非常低調，只簡短地回應媒體，他的出身辛苦，所以能體會弱勢生存的不容易，希望各界能共襄盛舉，讓愛心照亮每個需要的角落。