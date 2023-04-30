統一獅陳傑憲此役只差全壘打就完成「完全打擊」，他表示一開始並沒有想拚紀錄的想法，反而是總教練林岳平要他「cue一下」，結果面對賴智垣只敲出二壘滾地球出局，賽後他笑著說：「以後不能再鐵齒也不能受到別人影響，做好自己的事就好。」

獅隊今天先發9人全員安打，其中陳傑憲單場3安貢獻3打點、2得分，首打席哎觸身球保送，接著依序是一壘、三壘及二壘安打，只差全壘打就能完成「完全打擊」，結果8局上最後挑戰機會只打出二壘滾地球，2次在新莊挑戰紀錄都失敗。

陳傑憲坦言一開始沒有想挑戰紀錄的想法，是遇到總教練林岳平後有了不同的念頭，「他叫我下一個打席拉就對了，但我說今天逆風要怎麼打，他說要相信自己，我說：『我的力量要相信自己？』他就說不管，試看看。」

陳傑憲記得很清楚，生涯2次有挑戰「完全打擊」機會都是差全壘打且都在新莊，「上次是面對林晨樺，這次是打賴智垣，都是我打不好的投手，還好當時分數已經拉開了，就全力拉打。」

而在5局上一壘有人時，陳傑憲一開始擺出短棒但連續點了2個界外球，後來卻敲出三壘安打，直接幫助球隊搶下第4分，賽後他強調短打是他自己的想法，提出後獲得教練團同意，「這是團隊不是個人野球，當時3分差戰況仍膠著，今年野手都有共識，要幫助球隊、不要有個人因素，當時是我自己沒點好，剛好掌握到他失投球。」

今年獅隊在陳傑憲回鍋擔任隊長後強調「團隊野球」，他認為目前看來團隊這部分做得滿好的，希望能夠繼續維持下去。