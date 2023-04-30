釋字785號保障公務員「健康權」，在警政署執行時，卻因績效、勤務等因素，該做的事有增無減，超勤時數又受限，導致健康權沒顧到，年輕警察還變相被減薪。為此，警政署30日指出，持續廣蒐各機關意見滾動式檢討、策進；若警察同仁超時服勤被要求不能報領加班費，歡迎可向署長信箱反映，警政署會嚴正調查處置。

警政署表示，因應釋字 785 號解釋「健康權」意旨，且依據「公務員服務法」及「行政院所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」相關規定，由內政部訂定「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」為框架性規範，各警察機關一體適用，為兼顧治安需求及同仁健康，警政署與各警察機關秉責設法改善，持續廣蒐各機關意見滾動式檢討、策進。

根據勤休新制規定，除明訂每日法定工時8小時，超時服勤時數每日以2小時為度、必要時得延長至4小時；每月超時服勤以80小時或每3個月240小時為限，更換班次至少應有連續11小時休息，如有特殊情形應至少有連續8小時休息時間，並核實發給超勤加班費或相關補償措施，藉以改善超時工作情形。

警政署指出，勤休實施要點實施將近4個月，部分基層勤務執行機構的勤休方式確實獲得改善，大部分同仁也肯定新制能獲得較以往充足的休息時間，且因陪伴家人時間增加，家庭關係更為和諧。

惟囿於警察工作的特殊性，仍有少部分「責任制」的同仁如第一線正副所長、刑事人員或地方隨扈人員等，因治安與勤務需要，未能有適當合理補償，警政署將持續研修是類人員勤務方式，改善不足之處。

警政署重申，特殊勤務超勤加班時數會有特殊例外的核計方式，惟常態性的警察勤務運作，各警察機關仍應遵照勤休新制的規定覈實執行，並透明、公開的接受檢驗，正視、改善勤休的問題，嚴禁為美化書面資料，而犧牲員警權益。

警政署強調，各警察機關應視轄區治安與特性，合理地規劃勤務或相互支援，避免警力浪費，絕不讓員警超時服勤做白工，領不到加班費；若同仁超時服勤被要求不能報領加班費，歡迎可向署長信箱反映，警政署會嚴正調查處置。