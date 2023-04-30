烏克蘭春季反攻的準備工作，已經基本完成，可謂是「箭在弦上，不得不發」。這支「反攻箭」可能會向南發射，也就是札波羅熱、赫爾松與克里米亞半島。但是俄羅斯也有準備，他們在過去近六個月的時間在上述地區，建立起一系列的防線，是烏克的的反攻箭夠鋒銳，還是俄羅斯的防禦夠堅?

CNN報導，Maxar Technologies衛星圖片顯示，俄羅斯在烏克蘭南部部分地區，建起一層層的反坦克壕、「龍牙」路障、地雷區、野戰壕等防禦線，延伸了數百公里之長。烏克蘭人面臨的挑戰，將是如何克服這些障礙，或是快速繞開，打擊俄羅斯防線的弱點，破壞俄軍指揮節點。

衛星上拍攝的俄軍防線，公路右邊的白點是龍牙路障，再往右，是複合戰壕。公路左邊的戰壕是新開挖的，應該是補強以及延滯烏軍之用。(圖/MAXAR)

路透社的分析，俄羅斯的防線與固守陣最集中中扎波羅熱與烏軍對恃的前線，還有克里米亞半島的狹窄路橋週邊。例如，札波羅熱市東南方的波魯希(Polohy)到托克馬克(Tokmak)，連成綿延30公里的反坦克壕溝，也有相當大量的野戰壕，顯然俄軍認為，烏克蘭可能會奪佔梅利托波爾市(Melitopol)，因為該城是是通往赫爾松與克里米亞的交通樞紐。

俄羅斯任命的克里米亞軍政長官阿克謝諾夫(Sergey Aksyonov)表示，「我們的部隊已經完成現代化的、縱深層次的防禦體系。」

不過，由於防線太長，如果沒有足夠的守軍，這些固定式的防線，只一些效果很有限的障礙物而已。俄羅斯應該要為這些防線填入更多部隊才會有效果，目前有一些跡像顯示他們正在這麼做。

衛星圖片顯示，在克里米亞北部的一處大型軍事基地，在 2月的時候滿載設備，包括大砲和坦克，但是到了3月下旬，該基地的已沒有什麼人員，到上期幾乎完全搬空。目前還不清楚這些裝備去了哪裡，但很可能是被送到北方，以加強俄羅斯的防線。

但是，這樣一來，似乎顯示在克里米亞，俄軍沒有保留預備隊，這是防線過長的守軍經常遇到的窘境。特在如此長的前線，每個守備點能分配了多少軍隊?質量如何?也很難兼顧。烏克蘭在過去的戰事期間，經常以準確的砲擊和轟擊，中斷俄軍補給線、摧毀彈藥庫，打擊燃料基礎設施，這將使俄軍維持那些部隊的戰鬥，變得更加困難。

俄羅斯任命的扎波羅熱州軍政官員聲稱，該地區已經有大量烏克蘭軍隊集結，人數大約是12,000人。他的說法沒得到烏克蘭的證實，烏克蘭官員沒有透露部隊的動向。

烏克蘭官員表示，新一波的反攻，可能與去年9 月那場「哈爾科夫大捷」不同，哈爾科夫之戰能夠打的風捲殘雲，是一場出其不意的突擊戰，而奇謀作戰絕對不是常態，敵人在吃虧後當然也會防備，不能再複製過去的成功經驗。

北約官員說，除M1坦克以外，承諾提供給烏克蘭的戰車，大約98%已經交付。烏克蘭國防部長列茲尼柯夫( Oleksii Reznikov)表示，反攻的準備工作幾乎完成。

但烏克蘭部隊現在要做的是聯合兵種機動推進，特別是輔助車輛。現在要緊的是如何突破俄軍的防線，因此掃雷、清除坦克障礙物，和建造橋樑是比坦克要提早出動，而確保他們完成突破障礙，就是複雜的協調工作。

紐黑文大學(University of New Haven)國家安全副教授施密特(Matthew Schmidt)認為，烏克蘭可能會遇到俄軍相同的困境，也就是被俄軍的防線層層阻滯，推進速度從快變慢，最後演變為一系列排級交戰，陷入僵局困境。

他說，俄軍雖然損失慘重，但是他們仍在空中保持著明顯的優勢，也就是視距外的炸射能力。雖然烏克蘭防空能力增加，但是俄軍戰機已學會避開烏克蘭的防空系統，使用滑翔炸彈這種遠程打擊武器。增加了戰機的生存能力，而且也很難被攔截。