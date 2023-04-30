女星伊能靜出道多年，55歲的顏值以及身材都保持得相當好，2015年她嫁給大陸男星秦昊後，育有一女，生活十分幸福。豈料，去年網路上盛傳她與秦昊的婚變傳聞，對此，她於今(30)日稍早，在微博上曬出長文回應了。

伊能靜今日久違發文，回應網路上謠傳她與秦昊不互動的消息，文中首先透露秦昊的近況：「秦昊最近瘦了20斤，各種輕斷食，加上跳繩、重量運動，非常難受。」並公開他此前的敬業態度，指出秦昊前些日子為了貼合角色，瘋狂大吃大喝，讓婆婆都忍不住開口：「當演員要節制啊！」

不過，秦昊增重結束後卻要面對「洩氣球」的痛苦，而伊能靜透露她此前探班時，發現他已清晰可見「下顎線」的稜角，直言：「毅力堅強是最好的形容，正如同我最愛說的話『幸福不會白得，苦也不會白吃』。」並指出他身為「演員」，在無數角色中都展現出不同的面貌，讓身為家人的伊能靜都忍不住感嘆：「我依然對作為演員的他，感到驚奇和陌生。」字句間盡顯對於老公的讚賞。

此外，伊能靜也透露自己發出一篇「小作文」的目的，指出：「在被謠傳雙方不互動的聲音中，我更希望保持他演員的神祕感。」並提及秦昊是她一直喜歡的男演員，不論是十幾年前的《春風沉醉的夜晚》裡的「江城」，如今的《漫長的季節》裡的「龔彪」依然也是，並且永遠會是她喜歡的男演員。