擲杯是民間信仰中人們請神明指示的儀式，所用工具稱作「杯」或「筊」或「珓」，也稱之為「杯筊」。杯筊在遠古時期的原型，原用蚌殼投擲於地，視其俯仰情形，斷其吉凶，後來才改用竹頭或木片，呈半月型。但顏色幾乎都是紅色或原木色，千年以來一層不變 。

為配合宗教文創之提升，歡喜財神廟奉主祀濟公活佛聖諭，率先重新詮釋「台灣杯」，並結合1200年前唐宋八大家之首韓愈之「送窮文」，首創設計出「天地人、三財聚」的全新杯筊，並將其應用在借還發財母錢的擲杯儀式中，不但賦予了台灣杯五顏六色的時尚感，也讓具有人神溝通的「神器」，真的變得更神氣。

歡喜財神廟為推廣這套全新的台灣杯，並以嘉義在地的檜木，設計了「台灣杯典藏禮盒」。(戴志揚翻攝)

歡喜財神廟為推廣這套全新的台灣杯，並以嘉義在地的檜木，設計了「台灣杯典藏禮盒」

而這套色彩繽紛的台灣杯，不僅獲得嘉義縣翁章梁的讚賞，甚至連日本最大寺廟系統，在全日本擁有3500家寺廟的妙心寺大本山總住持則竹秀南大師也贊譽有嘉。

由於台灣的宮廟擲杯文化，深深吸引外國人好奇，歡喜財神廟為推廣這套全新的台灣杯，並以嘉義在地的檜木，設計了「台灣杯典藏禮盒」，訂5月4日舉行「五四好運動」的開心開杯儀式，除了準備致贈台灣、大陸各宮廟，也將邀請翁章梁縣長代表致贈給日本妙心寺駐台代表玄恕大師，一方面促進台日的宗教文化交流，更讓所有蒞臨歡喜財神廟擲杯的香客，從這一天開始每人每天都能好運動起來。

台灣人愛擲杯，台灣人也愛求財，5月4日適逢農曆三月半財神聖誕，歡迎大家來體驗最不一樣的用全新台灣杯來求發財母錢活動，將捧在手心的五顏六色杯筊，擲入神秘的八卦裡，隨著台灣杯的跳動，也讓自己的財運天天好運動動。