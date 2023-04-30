林莎（右）、元元傲人上圍令人目不轉睛。（陳俊吉攝）

林莎的胸部觸感被形容像饅頭很軟Ｑ。（陳俊吉攝）

元元說一眼就看出女生的胸部真偽。（陳俊吉攝）

林莎與元元今（30日）舉辦《友達以上，莎元滿滿》寫真簽書會，認識很久的2人，私下是無話不談的好姐妹，表示不會因為身材互相忌妒。元元還自爆2人會互抓胸部，也順便幫忙觸診，她形容林莎胸部觸感像饅頭很軟Ｑ，自己則是綿綿的，還強調一眼就能分辨女生胸部的真偽。

元元說很多人的胸部一看就知道是假的，「上面會有油亮，會有一個亮亮的感覺。」追問那林襄的G奶呢？她則說：「有問到假的我會說假的，林襄一看就知道是真的。」

2人在寫真書好身材一覽無遺，林莎表示最喜歡書裡穿比基尼、在海邊打排球的畫面，當天拍攝玩瘋了，就是那天被元元埋在沙子裡，因為要去海裡把身體洗乾淨，還乾脆脫下比基尼裸泳、裸奔。元元自曝手機有很多林莎的18禁私密照，是否擔心外流，林莎笑說：「不會啦，我很相信元元。」

林莎參與的實境節目《來吧！營業中2》日前2位髮助慘遭淘汰，她在節目中哭很慘，她坦言蠻捨不得夥伴離開，但這是成長過程，因為大家感情變蠻好的，希望未來他們還會回歸，因為現在只是「暫別」。

林莎也透露謝金燕是反差很大的前輩，一開始很有距離感，認識後變得很親民，「限動3則會回我1則，也會留言給我，很關心我的動向，是很親民的演藝圈前輩，跟她堅強的外表很不一樣。」