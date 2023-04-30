日本JR名古屋站今天發生站務人員與東海道新幹線列車擦撞意外，造成列車停駛約40分鐘，所幸該名站務人員僅受到輕傷。當地警方等研判應該是站務人員身體不適，無涉刑事案件。

日本東海電視台報導，這列東海道新幹線列車剛從月台緩緩離站，在20秒後就停車。

消防單位與列車營運業者JR東海公司等表示，今天中午12時30分過後有旅客通報看到站務人員在月台上昏倒，呈現手腕被夾在列車跟月台間的狀態。

這名30多歲的男性站務人員隨後被送醫並無生命危險，傷勢為輕傷。

目前研判男性站務人員可能是在月台上執勤時一度失去意識，跟正要離站的列車發生擦撞。受到這起意外影響，東海道新幹線部分區間雙向停駛約40分鐘。

共同社報導，愛知縣警察局中村警察署表示，這名男性站務人員雖然因臉部出血送醫，但為輕傷。警方等表示，月台上的監視錄影器拍攝到站務人員倒地的樣子，研判應該是身體不適，並非涉及刑事案件。