陳威全昨穿亮片褲造型吸啨。（上行娛樂提供）

陳威全昨邀好友方泂鑌同台合作。（上行娛樂提供）

陳威全昨在家鄉馬來西亞舉辦演唱會。（上行娛樂提供）

陳威全昨邀請爸媽同台合照。（上行娛樂提供）

陳威全挺過演唱會險些腰斬風波，昨（29日）在家鄉馬來西亞舉辦人生首場大馬演唱會「再任性一把 Never Give Up二十周年回家演唱會」，除了全家鄉沙巴斗湖親友到場力挺、海內外各地歌迷朋友到場欣賞，台上嘉賓更是眾星雲集，包括黃美珍、方泂鑌及陳威全的母親，連許久不見的「阿牛」陳慶祥也難得上台演出，讓陳威全感動直呼：「謝謝你們陪我一起創造了這個奇蹟。」

陳威全此次光榮唱返家鄉，其實演出前2周主辦方突然切割，疑因票房不佳單方面無預警宣告退出，讓陳威全措手不及，無奈之餘仍決定如期舉行，以一己之力承擔、「任性」開唱。演唱會昨晚順利進行，他感性喊話：「當別人對你沒信心的時候，你要為自己加油，我的演唱會名字叫作『再任性一把』，開始的時候可能大家不了解，現在大家知道了嗎！你一定要為自己加油，因為每個人都有屬於他自己的價值。」並與全場觀眾齊喊「加油」。

陳威全昨晚除了送上〈濫好人〉、〈再見單身〉等自己的作品，也翻唱容祖兒的〈明天愛誰〉、丁噹〈我愛他〉等經典曲，表示：「馬來西亞有許多很厲害的歌手在海外打拼，我相信他們跟我的心情是一樣的，無論我們在外多麼努力，都希望回家得到大家的肯定。」昨也是陳威全父母結婚44週年紀念日，孝順的他特別選在這天舉辦演唱會意義非凡，特別邀請愛唱歌的母親擔任演唱會彩蛋，2人合唱〈我只在乎你〉，全場報以熱鬧掌聲，隨後他與爸媽在台上合影留念，直呼「人生圓滿了」。

中場，陳威全看到兒時偶像「阿牛」陳慶祥坐在台下，一時興起邀請對方上台合唱〈對面的女孩看過來〉，阿牛幽默表示：「我是自己花錢買票來的咧。」隨後預告自己也即將開唱，笑說：「我會叫他（指陳威全）花錢買我的票的，我的演唱會票貴一點，一定要來喔。」陳威全答應阿牛的要求外，不忘感謝對方：「要請他唱歌非常貴的。」唱到寫給神木與瞳的〈草戒指〉時，陳威全也把遠從台灣飛去力挺的黃美珍請上台合作。

陳威全此次特別邀請方泂鑌（阿鑌）擔任嘉賓，除了同台飆嗓〈壞人〉、〈我要放假〉，阿鑌也以鋼琴自彈自唱〈最笨的人是我〉，力挺好友誠意十足。2人在台上逗趣互動更是笑翻觀眾，陳威全看到阿鑌以一身黑白西裝登場時，笑指對方穿得很像新郎，阿鑌聞言幽默開起陳威全身上的「草裙褲」造型玩笑：「這證明我有多重視。如果我是白馬王子的話，你就是腿上長滿亮片的男人，而且我看得出你很喜歡這件褲子，從一開始就穿到現在。」

陳威全接著自爆，其實一開始對草裙褲有些抗拒，直到造型師說「這個亮片是一根一根縫上去的，跟你音樂的路一樣，是一步一腳印走下去的」，才說服他甘心穿上；沒想到阿鑌聽完後秒回：「我覺得你還蠻好說服的。」逗笑所有人；整場演出有笑聲有感動，讓陳威全及所有粉絲、親友留下完美回憶。