桃園市議員凌濤在臉書發文，呼籲將詹江村、前市議員褚春來納入初選機制。（摘自臉書）

國民黨立委選舉桃園市第1選區由牛煦庭、市議員陳美梅胞弟陳文吉登記初選，不過之前市議員詹江村表態不登記初選，將參選到底。藍營擔憂恐引發分裂。桃園市議員凌濤在臉書發文，呼籲將詹江村、前市議員褚春來納入初選機制。強調「團結、整合才能勝選！」

凌濤表示，過去跟詹江村並不熟識，一起走過去年的桃園市長選舉，對他有全新的認識。當時民進黨排山倒海地攻擊正在選舉的張善政，抹紅、塞黑函，甚至不惜攻擊宏碁，無所不用其極。詹江村跟他，幾乎每天24小時都在準備攻防。

凌濤提到，最近，傳出一份民進黨內民調，可以看出，詹江村再民調有一搏的機會，因此要呼籲國民黨桃園市黨部，為了提出提出最好的人選，團結勝選，必須要充分協調整合！他認為，在還沒正式提名之前，應主動協調詹江村、深耕蘆竹的褚春來等戰將，共同納入初選機制！

他說，若國民黨不團結，將會親痛仇快、兩敗俱傷，讓鄭運鵬撿到便宜。凌濤說，希望詹江村能參與初選，也非常願意全力協助他、支持他，獲得國民黨的提名。

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