據住展雜誌統計，2022年北台灣第四季預售屋新成屋平均年漲幅，前十大最強上漲區域中，新竹就囊括七個，堪稱年度買氣王。

至於房價，受惠竹科園區買盤殷切，但土地供給卻供不應求，新推出預售屋也相對有限，使得新竹房價近年來也急起直追，大有直逼新北市之勢；最近竹北已開出每坪8字頭，東區最高也出現79萬元，漲勢驚人。

最近新竹東區醞釀多時的指標大案「利晉曙光」，今天正式公開，由於建商為老字號營造廠，且地段條件具有優勢，加上基地規模有超過1千坪，因此在第一季潛銷階段就累積相當的人氣和買氣。

海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱表示，當前大通膨時代，營建成本全面攀升，隨著物價、造價雙漲，建議央行豪宅限貸門檻新竹4,000萬元、台北市7,000萬元、新北市6,000萬元，都應適時調高，連每年綜合所得稅，都必須調高扣除額、免稅額，相信豪宅限貸門檻也應作最適度的調整。

至於「利晉曙光」的主要客層，周世凱表示，主要客層除一部分新竹當地客層外，竹科擁有強大的產值，不少竹科園區主管之外，另外也有不少來自在地士紳、中小企業老闆等，也都是主要客戶之一。

至於平均地權條例立法通過，是否影響當前房市客戶的購屋意願，周世凱表示，此次修法重點包括有預售屋禁止換約轉讓、私法人禁止買房、嚴禁炒作行為等，對於最新修法方向，海悅及房地產代銷從業人員一定會嚴格遵守，認同導正交易秩序的修法方向。

但是否有客戶因不能換約而會產生困擾？他表示，其實先前在醞釀立法之刀，海悅已即早在因應，所以目前已經沒有衝突式影響；另外，消費者也一直不認同短期炒作行為，更不喜歡這種不公不義的投機炒作，因此對於這次立法，還是抱持正面看法。

周世凱表示，從這兩年的經濟表現，國民平均所得已可以與南韓PK，可以顯示，房市需求還是被看好，我認為，經濟實力和脈動還是比較重要，目前竹科的購屋需求，也還是蠻高的。

至於私法人購屋是否影響房市買家？周世凱表示，政府是不希望法人和自然人在買房上有稅務上有不一樣的地方，也不希望管理上有死角出現，不過現在私法人買房已減少很多，還是以自然人買房居多，所以沒什麼影響。我個人是覺得，此次立法有限制私法人買房採許可制之後，我認為，應該沒有太大影響。

海悅表示，近年新竹市「城市之心」建設以綠園道串聯起人文走廊，將市府周邊區域煥新，未來二～三年內，市中心的建設加碼升級，房市熱區將轉移至此，「利晉曙光」更是市心推案潮的首波領頭羊。

「利晉曙光」位於新竹東區東大北大雙軸交匯，明星曙光國小正對面，基地規模約達1,132坪，緊鄰曙光女中，周圍林立新竹最優質學區，東門國小、三民國中、新竹女中菁英匯聚書香底蘊。位處市政核心串連整個新竹之森文化綠廊帶，比鄰平田晃久攜手郭旭原，國際團隊重磅打造「新總圖知識峽谷」地景，走路3分鐘到巨城，富享生活機能，擁有廣闊基地、珍稀地段、舒適住宅尺度三重優勢，讓利晉曙光在市場上炙手可熱。

「利晉曙光」規劃49～95大坪數，正臨北大路，80米面寬，24層樓高，雙塔式擎天建築。為思考完美宜居宅邸的精英族群，而打造67坪，3+1房，彈性格局規劃，俯瞰新竹綠總圖與經國綠園道，遠眺南寮海岸線，在全台市況保守下，逆勢熱銷，客群為市中心具地緣性自營商，及新竹科學園區換屋族、醫生、律師、會計師等。