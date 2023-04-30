2023中華企業射箭聯賽第4輪，寒舍集團30日在嘉義登基獨當新盟主，對台中銀行4比1勝出，目前以14分積分位居領先，新北凱撒13分緊追在後，接下來聯賽會在休兵兩周後重啟戰火。

寒舍集團今日只在第一點女單敗陣，其餘四點通通拿下，正式超越新北凱撒獨佔鰲頭。雙主將林佳恩、魏均珩在前3點毫不保留登場，寒舍教練袁叔琪解釋，目的是讓其他選手嘗試男、女團新搭配，只不過林佳恩今天在女單比較緊繃，一開始抓不到準心，會再溝通是否需要調節賽前練習比重。

新北凱撒則是和彰化銀行上演一場精彩對抗，以3比2取得些微優勢。第一點女單，兩隊都派出剛返台的世界盃國手登場，雷千瑩一度以2比4落後給邱意晴，後來不只追至5比5平手，還在加射一箭時正中10分，為凱撒先馳得點。

邱意晴剛在世界盃土耳其站和湯智鈞收下混雙銀牌，達到國手生涯的里程碑，一回國就得和學姊雷千瑩單挑，她雖不怯敵，但坦承狀態未達滿意，判斷和力量都不足，也沒有拿出最佳信心，「自己有點亂掉，加射時蠻緊張的，尤其學姊第一箭出去就是10分。」

彰化銀行在第二點男單同樣以惜敗收場，在鄧宇成因征戰亞洲盃而告假的情況下，讓高三新秀楊凱涵扛起重任，儘管他射出5支10分箭表現不俗，仍以2比6不敵世界盃國手戴宇軒，好在緊接登場的混雙，和李彩綺合作扳回一城，直接賞給黃立承/詹紫媚的組合6比0。

彰化銀行教練史正德指出，今年團隊新增楊凱涵和和鄧宇成2名成員，比起來異動較少，但還是會輪調陣形去迎戰各隊，昨天輪空的他們，今天才來到中正大學出賽，指出現場環境好，但有細節要注意，「站上台跟在台下目視的時候不同，角度有一點點向後斜，所以選手在上面適應有比較慢。」

本日第3場比賽，新竹愛山林以4比1輕鬆拿下協會青年隊，唯一的敗績是在女團，遭到風佑築用再見10分箭絕殺，該點以1比5繳械，不過仍在進帳積分後，以8分升上排行榜第4，落後給彰化銀行1分差距。