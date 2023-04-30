大陸可掛載飛彈的TB-001「雙尾蠍」無人機，日前從西南空域以逆時鐘的方向，繞行台灣一圈。退役中將帥化民指出，無人機不是完全作為攻擊用，它攜彈是為了臨時遇到臨機目標，來不及回去叫飛機、軍艦，就可以立即處理，所以儲彈量頂多1、2發。

帥化民29日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，無人機攜彈量不大，因為酬載能量不是很高，而且設計這款飛機並不是完全作為攻擊用。那麼無人機為什麼要攜彈？比如大陸衛星看到台灣有些活動，要看更清楚一點，就會出來針對目標做更好的搜尋，而平常的長距離偵蒐，則是蒐集普通資料。

帥化民接著指出，無人機攜彈就是為了臨機要處理的目標，譬如來不及回去叫飛機、軍艦，無人機就可以立即處理，這叫做「臨機目標」，它突然發現一個可疑的東西，而且可能會產生比較大的危害性，只要經過無線電請示，就可以當場把目標擊毀。

帥化民點出，無人機不是主要攻擊的主攻部隊，主要是偵蒐，攜彈是對臨機目標，所以儲彈量頂多1、2發，不會太多，是備用的。

帥化民指出，美國要把台灣變成彈藥庫，運補活動很頻繁，無人機都要來看。所以它出來的時機有相應台美之間的動作，所以無人機並不是天天出動。