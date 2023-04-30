2023羽球亞錦賽30日進入最後決賽日，首場由女雙決賽率先登場，大會第7種子、日本組合福島由紀／廣田彩花以21比7、21比14擊敗韓國組合白荷娜／李紹希帶走冠軍，混雙則是中國大陸組合「網內互打」，年輕組合蔣振邦／魏雅欣21比15、21比16扳倒頭號種子鄭思維／黃雅瓊，也打碎鄭思維／黃雅瓊衛冕夢。

女雙決賽首局開局雙方多分來回多拍，不過隨著比賽進行，日本組合更加進入狀況，加上韓國組合較年輕的白荷娜發揮比較不穩定，日本組合在6比5之後，打出15比2猛烈攻勢，並以連得9分結束這局，日本組合以21比7懸殊比數率先搶下。

第2局日本隊11比9進入技術暫停，回到場上後連續幾分韓國隊努力防守，日本隊則是進攻自己失誤掛網掉分，讓韓國隊連得5分，反以14比11超前，但韓國隊的分數也停在14，日本隊迅速調整，加上福島由紀在連續失分時申請重綁頭髮緩一下心情，也打斷韓國隊追分氣勢，日本隊回敬連得10分的猛攻，歷時49分鐘收下冠軍。

這是蔣振邦／魏雅欣和鄭思維／黃雅瓊首次在BWF巡迴賽正式比賽過招，蔣振邦／魏雅欣展現了初生之犢不畏虎的氣勢，28分鐘就收下勝利及冠軍。