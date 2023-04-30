美國一名女子在飛機起飛前拍攝到一名美國廉航公司精神航空（Spirit Airline）的地勤人員，在機翼上貼上膠帶後，發誓再也不搭乘精神航空公司的飛機而爆紅了，不過專家在過去很長一段時間裡，就時常解釋，這個叫做：「快速維修膠帶」（SpeedTape）是一種廣泛運用於航空界和賽車界的專業用品，跟一般的大力膠帶完全是不同等級的東西。

據英國《每日郵報》（Dailymail）28日報導，美國一名來自阿抖音（TikTok）用戶@myhoneysmacks，當飛機停在納什維爾國際機場時，她從自己的座位上拍下了這個維修過程。「這正是為什麼我不搭精神航空的原因。我不在乎它是航空專用膠帶還是其他東西。」在他上傳的影片開始沒多久後，她這麽說道。

「你竟然需要用膠帶把飛機黏在一起，而你偏偏在人們飛行時這樣做？這就是我不會和精神航空一起飛行的原因，現在西南航空我可以考慮。但精神航空？不行。」

快速維修膠帶有時可能會被誤認為是大力膠帶，但他它是一種以鋁為基材的膠帶，專門用於暫時性和輕微的飛機維修。一位航空安全顧問去年告訴《華盛頓郵報》（Washington Post），只要適當使用，這種材料就能夠承受時速高達965公里的風速和極端的環境變化。

雖然快速維修膠帶對於某些維修工作是安全可靠的，但這位女士對於航空公司在實際操作中使用它卻並不滿意。