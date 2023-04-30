美式賣場好市多有許多經典品項吸引不少忠實顧客，日前牛肉捲回歸就曾引發熱議，近日有女子分享，多年不見的經典熱食「青醬雞肉三明治」也終於回歸，貼文曝光後讓不少粉絲直呼懷念，不過也有人指出，過去的同款三明治加了臭臭的起司才是精隨，如今的三明治根本少了一味！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近她到好市多想買牛肉捲時，發現多年不見的青醬雞肉三明治也回歸了，身為腦粉的她馬上買了1份回味懷念的味道，「青醬的味道還蠻好吃的，肉也有好幾片，不過肉的調味好像有變濃，喜歡濃郁口感的可以吃吃看」，同時也許願該品項可以賣久一點。

一名女子發現好市多經典的青醬雞肉三明治回歸。（Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，許多網友紛紛回應，「這個我超愛的啊！歡迎回歸！」、「懷念的味道」、「第一代的雞肉三明治，裡面那疊雞肉片有5、6公分厚，是那時候賣場很滯銷的火雞肉片做的」、「以前會把酸黃瓜跟洋蔥加到爆，咬下去超爽」、「記得以前還送飲料」。

不過也有不少人指出，過去同款三明治的特色之一就是臭起司，如今的三明治少了一種味道，「沒有臭臭的起司，好可惜」、「超愛，可惜現在都沒有臭起司，要回家自己加工」、「沒有臭臭起司真的少一味！」、「沒有臭臭的起士雞肉三明治我可是不吃的喔」。