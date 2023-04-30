馬英九結束希臘「德爾菲經濟論壇」行程，於今（30）日清晨搭機返台，國民黨前台北市議員羅智強在臉書表示，希臘的國家元首希臘總統，當著馬英九的面叫馬英九「Mr. President」，害得民進黨再度集體大崩潰！

馬英九結束希臘「德爾菲經濟論壇」行程，於今（30）日清晨搭機返台，他在桃機發表簡短談話，呼籲各方敦促兩岸進行避戰對話以謀和平，也要求民進黨政府確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係。

國民黨前台北市議員羅智強在臉書表示，民進黨對於馬英九出訪，酸葡萄心理發作，一路冷嘲熱諷，一點風度都沒有，老掉牙的招數，就是拿對方有沒有稱呼馬英九「總統」做文章。

羅智強指出，誰知道，希臘的國家元首希臘總統，竟然當著馬英九的面叫馬英九「Mr. President」，害得民進黨再度集體大崩潰！

羅智強直言，馬英九不但可以和希臘總統同台，還被希臘總統當面稱呼為Mr. President。相較於蔡英文去訪問美國的智庫，頭銜竟然是「特別來賓」，蔡總統變成了「特別蔡」，馬英九和蔡英文兩人的高下立判！

羅智強強調，搞了半天，卸任的馬英九前總統，比現任的蔡英文總統，還更像「總統」，幫台灣的外交爭空間，馬英九就是帥！