立委王鴻薇爆料合庫資產管理公司(AMC)前董事長蔡見興「寄生合庫」事件後，再指合庫金董事長雷仲達，今日在臉書爆料，雷仲達女兒在雷就任後進合庫當分行襄理，財政部查了嗎？合庫對此發布聲明。

雷仲達女兒經金研院公開甄試錄取後分發至分行任職，至今仍為最初階 5 職等職員，非爆料所稱 10職等襄理。

為業務需要及因應每年退休等員缺，近年合庫銀行每年均公開對外徵才，招募過程向來秉持公開透明原則，相關試務工作委由金研院辦理，甄試結果由金研院公告榜示後，錄取人員再進用分發。

雷仲達女兒是依規報考金研院舉辦之合作金庫銀行「2022年度第二次新進人員」甄試，經錄取後，於2022年7月間分發至分行服務。

雷董事長自2017年任職合庫之後，對合庫之業務發展付出甚多且深具信心，曾於2020年股東會公開表示鼓勵女兒報考合庫，雷仲達女兒為台大畢業且精通英、日語，擁有多益 975分及日文檢定最高級N1之程度，其2021年第一次報考合庫銀行時並未經錄取，也顯示合庫銀行委託金研院辦理之公開招考絕對公平公正，再經過一年的努力後於2022年才順利考進合庫銀行。

雷仲達女兒是考取一般金融人員組，以5職等3級進用，與其他新進同仁擔任一般職員無異，毫無差別待遇，且至今仍為5職等3級最初階職員，並非所稱進行即擔任分行襄理。

有關委員爆料所稱「雷仲達女兒在雷就任後進合庫當分行襄理」與事實相去甚遠。為恐委員不察，遭人利用，特說明如上。