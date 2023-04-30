新創公司Credora的強項為民間資產貸款基礎設施技術的信用評級，最新獲得600萬美元的戰略融資，主要投資者來自標普全球評級（S&P Global Ratings）和加密資產上市公司Coinbase子公司Coinbase Ventures，結合傳統信用機構加上加密資產商龍頭的力量和資源，以更為準確地為加密資產進行承保和監控借款人。

標普全球評級DeFi部門主管Charles Mounts表示，經由Credora的投資參與信用DeFi生態系統，了解加密技術創新方法和應用，才能成為該領域的領導業者。

Credora成立於2019年，擅用隱私保護技術，提高貸方即時且正確評估信用風險的能力，已為各種類型的借款人提供逾10億美元的貸款，持續監控超過40億美元的借款人資產，覆蓋大部份CeFi和DeFi平台。Credora執行長Darshan Vaidya表示，目前使用的隱私計算技術能解決信息不對稱問題，確保借款人的信譽不斷受到驗證，同時保持敏感信息的隱私。估計在多方合作下，有助於借貸市場奠定於透明的穩健承保標準。

Credora此輪戰略融資，投資人還包括Spartan、Amber Group、CMT Digital、Hashkey、GSR、KuCoin Ventures、Paradigm.co、Pirata Capital、Breed VC 和 WAGMI Ventures的參與。

通過這一公告，Credora迄今已從Coinshares、DCG、Gemini Frontier Fund、Polychain、Primitive Ventures和XBTO等加密資產業界知名投資者，籌募超過1,600萬美元的風險投資。