五一勞動節前夕，屏東縣長周春米邀請模範勞工及工會團體一同觀賞電影《做工的人》。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

五一勞動節前夕，屏東縣長周春米邀請模範勞工及工會團體一同觀賞電影《做工的人》。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

五一勞動節前夕，屏東縣長周春米邀請模範勞工及工會團體一同觀賞電影《做工的人》，劇中主角號召各業師傅為弱勢家庭修繕房子的行善劇碼，正是屏東縣百工師傅志工們的暖心日常，因此大家看得心有戚戚焉，同時也帶來滿滿正能量。

周春米指出，感謝勞工朋友一直以來默默在各角落為屏東的經濟發展付出與努力，工會團體也長期為勞工爭取權益，在忙碌之餘，各工會還自發成立百工師傅團貢獻專業協助弱勢修繕家園，讓屏東除擁有良好安心的勞動環境外，更增添互助共好的社會精神，值得鼓勵與推廣。

為此，周春米趁勞動節前夕，邀模範勞工及工會團體一同觀賞電影《做工的人》，除藉此感謝百工百業的付出外，也以行動支持勞動背景為故事主軸的本土電影。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，《做》劇中主角號召各業師傅為弱勢家庭修繕房子的行善劇碼，正是屏東縣百工師傅志工的暖心日常，他們配合縣府主動協助弱勢民眾修繕房屋，營造、鐵工、泥水、裝潢、廚具、油漆、水電，各行各業依據專業分工合作，發揮專長無私貢獻己力，讓這樣共好的精神能相互感染、彼此支撐。

李雨蓁說，今天前來看《做》的多數人來自勞工家庭，劇中人物將勞工家庭的日常工作生活，為子女及家庭努力、相互扶持、打拚及堅強不服輸的精神真實傳達出來，同時也帶給大家滿滿的正能量，現場勞工朋友看完電影後，都對於電影內容感觸深刻。