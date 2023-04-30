技職教育有無限可能，新北市教育局策畫「新未來式New Future」主題展， 5月4日起試展覽，5月8日正式開幕至27日，歡迎民眾於9時至17時至新北市政府一樓大廳看展。現場尋找New Future圖卡、完成拍照任務，當場獲摸彩資格抽商品禮卷。照片如上傳Facebook新北學Bar指定貼文，還可抽iPad mini、無線藍牙耳機及虛擬實境眼鏡等。

新北市教育局表示，新北市首創加速器計畫，連三年補助上億元經費支持12所技職學校，本次呈現各校全新教育課程。分三大主題展「新在地New Local、新未來New Future、新技職New Vocation」，以「過去、現在、未來」為軸線，透過「互動活潑化」、「資訊視覺化」與「故事情境化」的策展方法，好玩、有畫面，以說故事的方式，看到技職教育多元風采。

12校以21個計畫展示未來式教育，民眾可參觀泰山高中展區，了解「汽車醫美」的升級；到穀保家商展區，可看「烘焙伴手禮研發中心」；走踏樟樹國際實中展區，可觀賞「數位科技與藝術動態展演」。

泰山高中校長孔令文表示，學校汽車科、電子科在加速器計畫挹注下，成立全國技高首創「汽車醫美教學中心」，涵蓋大手術的汽車板金及噴漆、微創手術的汽車鍍膜及貼膜、SPA療程的凹痕及玻璃修補等課程；而電子科也與企業合作成立「人工智慧教育中心」，培育學生通過人工智慧認證、參加全國專題製作，孩子也在全國技藝技能競賽屢獲佳績。

穀保家商校長嚴英哲表示，學校透過加速器計畫，想展現餐飲科獨特的教育理念，結合台灣飲食文化、新北地方特色及課程，推出「礦金餅」，發想於瑞芳煤礦的「煤」和金瓜石的「金」，提供瑞芳區公所及在地糕餅業者無償授權使用配方。

教育局長張明文表示，新北創新教育加速器計畫依循美國矽谷企業加速器精神，支持學校以跨國、跨學制、跨領域等創新方案。在本次「新未來式New Future」策展，以立足在地、共創永續、邁向頂尖核心理念，而未來將持續鼓勵各校深耕未來教育課程，讓孩子能適性發展、發揮所學。