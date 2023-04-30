國民黨台北市議員游淑慧在《TVBS戰情室》節目稱，檯面上選總統的人，侯友宜是資源最少、束縛最多的。民進黨主席賴清德則是整個黨國都他家的。媒體人韋安今(30日)在臉書發文強調，侯友宜雖然一次次處於被動，但有堅定意念來支撐他的行為，就是這句「努力為國家、人民做事是不變的初心！」沒資源就用數倍的努力付出來追趕和超越對手。韋安預測，5月初民調，侯友宜有可能超越賴清德，並直呼「沉默的浪潮來了！」

「5月民調可能侯超賴嗎？」韋安表示，侯友宜窮得只剩下信念，但還會堅持下去。雖然一次次處於弱勢和被動，但侯有堅定的意念來支撐他的行為，就是這句「努力為國家、人民做事是不變的初心！」侯沒資源，就用數倍的努力和付出來追趕和超越對手。「5月初民調，有可能侯超賴！」

韋安近日還曾提到，從去年九合一開始，侯友宜就開始呼籲「團結台灣」、「團結人民」，並且堅定地表明「捍衛中華民國」的立場。到今天為止，侯已用行動和實踐，來證明他所推行的兩岸政策及論述，能受到多數人民的信任，未來的民調也能證明。

韋安強調，侯已成功塑造出另一個強力人設，成為受人民信任的「和平實現者和保衛者」，這將對2024選局起著關鍵作用。「沉默的浪潮來了！」