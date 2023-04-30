不乖乖排隊？特斯拉駕駛硬切譙「不會讓啊」 動怒原因曝

日前高雄左營區大中二路發生一起行車糾紛，由於該路段是國道10號與鼎金交流道的銜接道路，車流量非常大，因此行經該路段的車輛都會慢慢排隊前行，而當時有輛特斯拉閃著左轉燈硬切遭按喇叭，而特斯拉駕駛氣炸下車理論「不會讓啊」，這名特斯拉駕駛也還原當時動怒的原因。

從影片中可見，大中二路上車子非常多，許多車都排隊慢慢地往前行，畫面右側出現1輛黑色特斯拉，閃著左轉燈要切進來，2車的車身距離非常接近，下秒特斯拉便硬切至前方，並等前方車輛再往前一點，特斯拉再將整個車身切了進來，豈料，駕駛竟下車理論咆哮「不會讓啊」，也擋在前方比手畫腳。

據《ETtoday新聞雲》報導，特斯拉駕駛當時是在道路最右側，因道路施工，他要提前往左切，豈料，「他在前一個紅綠燈前就已經有打方向燈」，但對方不僅不讓，還一直對他按喇叭，並往他的車身靠近，最後他只好「硬切進去」，他也認為是對方故意擋道，也表示若要排隊，也不知道要從何排起。

據悉，因高雄市水利局在大中二路與文慈路口慢車道做排水道工程，汽車無法行駛慢車道，該路段易形成回堵會車，左營警方已經規畫勤務加強該處交通疏導，請駕駛人行經該處互為禮讓，保持行車間隔安全。

警方也表示，電動車駕駛此舉已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處新台幣6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月等罰則。