中國旅遊業生機勃勃，多國搶抓機遇

大陸官方與媒體高度期待的消費熱潮終於出現一些端倪，本周末「五一」假期首日大陸旅遊業傳來捷報，指稱今年五一勞動節連續假期各地景點門票訂票量較2019年成長一倍，異地訂單更成長高達125%，創造出4年來僅見的旅遊熱潮。

這個周末是今年五一假期首日，香港《東網》引述中國旅遊研究院預計，今年的假期出遊估計將多達2.4億人次，突破2019年同期水平。中國鐵路上海局集團公司表示，五一假期首日長三角鐵路發送旅客逾355萬人次，較2019年同期增長2.3%，其中上海直屬站發送旅就突破65萬人次，創該站單日發送旅客歷史新高。周日長三角鐵路持續迎來假日出行大客流，預計發送旅客約360萬人次。

而區門票預訂平台數據顯示，截至29日中午12時，景點門票訂單量較2019年假期首日翻倍，其中異地訂單量增長125%。從目前的售票數據看，周日由上海、南京、杭州、寧波等地前往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等直通方向的車票基本售罄。為應對假期旅客集中出行，長三角鐵路部門周日在啟用高峰線的基礎上，增開旅客列車224列，組織340列動車組列車重聯運行，加掛普速車輛152輛。

報導說，不少景點五一門票銷售較2019年同期有大幅提高，其中受歡迎程度前3名為主題樂園、人文古蹟和山嶽型風景區。目前北京環球度假區、上海迪士尼度假區五一假期多個單日門票已售罄。上海海昌海洋公園五一假期前一周門票預訂量達到2019年同期6倍，五一假期期間門票預訂量超2019年預訂量約13倍，外地客源佔比從5成提升至7成。

此外，今年以來，泰山風景名勝區遊客量屢創新高，五一假期前3天景區夜間時段的門票預約已滿，截至上周六中午12時，泰山景區已接待進山遊客2.3萬人，與2019年同比增長151%。假日出行也帶動了餐飲消費。據美團數據顯示，有上周六新開業的廣州食店，午市開展30分鐘內已發放排隊號碼200個。