林書豪30日雖然拿下37分、12助攻14與籃板，連兩戰都有大三元演出，高雄17直播鋼鐵人卻浪費下半場一度領先19分優勢，最後以100比104慘遭地主新北國王逆轉擊敗，鋼鐵人除了中止8連勝，也讓國王確定以26勝11敗戰績提前搶占例行賽第一位置。

首節就看林家兄弟輪流表演，林書緯單節8分、4籃板，林書豪則拿12分、6籃板，帶領鋼鐵人突破開局被國王打出12比4困境，打完首節，鋼鐵人反以29比27超前；鋼鐵人次節一開始就打出19比5猛攻，轉眼擴大領先到18分之多。

打完上半場，鋼鐵人63比46領先，林書豪半場就拿26分、10籃板及7助攻，幾乎提前預告要連兩場拿大三元；林書豪第三節很快就完成大三元數據，也幫鋼鐵人最多領先到19分，儘管國王仍沒放棄，一度縮小差距到8分，戰局仍未定。

國王末節開始打出13比4，轉眼縮小差距到2分，甚至靠著李愷諺最後6分11秒的三分球追平，楊敬敏、林書緯與李愷諺接連進球，這波11比0猛攻，反讓國王超前6分，林書豪最後3分50秒兩罰俱中，總算幫助鋼鐵人暫時止血。

林書豪接著上演三分打，縮小落後差距到1分，接著曼尼高連兩次切入得手，打到讀秒階段，國王103比98領先，林書豪雖突破上籃拿下兩分，溫德卻在最後23秒出現致命傳球失誤，國王也靠曼尼高最後11.3秒的兩罰中1穩住勝局。