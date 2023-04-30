（19:35更新，補充比賽最後結果）2023羽球亞錦賽女單決賽，台灣球迷期待的寶島一姐戴資穎迎戰韓國安洗瑩，目前世界排名第4的小戴延續準決賽中止對日本現任世界球后山口茜5連敗的氣勢，決賽面對之前輸多贏少的韓國女單世界第2好手安洗瑩，再度打出一場精采好球，且兩局都沒給右膝似乎有點傷勢的安洗瑩太多反撲機會，最終小戴歷時34分鐘，以21比10、21比14結束雙方對戰3連敗，小戴也繼2017年、2018年兩度封后之後，斬獲生涯第3座亞錦賽女單金牌。

首局安洗瑩先拿到第一分，不過戴資穎此役很快就進入狀況，瞬間打出8比0攻勢取得8比1領先優勢，安洗瑩雖連追3分，不過小戴還是先搶下第11分，以11比5領先進入技術暫停，回來後小戴持續維持好狀態，最多17比6領先多達11分，並以21比10先發制人。

第2局戴資穎延續好手感，一開始就以8比0打出直落二取勝的節奏，這局右膝出現一點不舒服的安洗瑩中間一度追到6比10，小戴還是成為先拿下第11分的一方進入技術暫停，下半局小戴持續穩紮穩打守住領先位子，順利收下雙方生涯對戰的第2勝。

戴資穎收下2023羽球亞錦賽女單金牌。（Badminton Photo提供）