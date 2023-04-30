歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）投書法國媒體《星期日報》，呼籲歐洲國家海軍巡邏台海，展現歐洲對自由航行的承諾。前立委蔡正元不禁吐槽，「歐洲有海軍嗎？」

蔡正元29日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，歐盟外交政策首長波瑞爾稱，歐洲海軍要到台灣海峽來巡航，「歐洲有海軍嗎？」歐洲海軍最大的就是法國，英國海軍雖然很大，可是不在歐盟裡面，所以剔除英國。

蔡正元接著指出，看來歐洲海軍只剩下法國，其他像挪威，波羅的海等國，那些海軍人數都很少，每個國家的人數沒有超過4000人，比較大的荷蘭也不過1、2萬人，搞不懂他們跑到台灣海峽做什麼？

蔡正元點出，法國算是海軍規模比較大的，有4萬人。法國總統馬克宏曾跑到北京簽聯合聲明，裡面就有一條解放軍南部戰區要跟法屬玻里尼西亞的法國海軍交流合作。而法軍護衛艦則是從大溪地來的，母港就是大溪地，大溪地是法屬玻里尼西亞屬島之一。人家早就講好是朋友，因此法艦來台灣海峽，應該是來幫腔的，法國海軍一定是站在解放軍那一邊。