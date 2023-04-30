夏日來襲，易遭暑邪入侵。中醫師黃千瑞表示，可以多喝四神湯、浮小麥，健脾除熱之下，可防範暑邪。（馬光中醫提供／崔正綱高雄傳真）

炎炎夏日，高雄一名青壯男子滿身大汗雙腳無力，還出現腹瀉症狀。中醫師指出，夏季氣溫升高，人體容易流汗，容易導致｢暑邪｣入侵，當暑邪挾暑溼進入人體時，容易導致脾受損，而大汗容易造成氣虛四肢發冷，脾受溼易腹瀉，建議可煮｢浮小麥｣當茶飲，具有歛汗、除熱等效果，還能喝四神湯來健脾，避免暑邪入侵。

近期夏日炎炎，30多歲的阿德（化名）向來到診間表示，自己頭昏腦脹，身體發熱，下半身好沉重，還有點腹瀉，擔心是中暑了。經過馬光中醫師黃千瑞診察，她指出，阿德平日飲食導致脾陽受損，再加上天氣熱常流汗，肌膚腠理打開，遭到暑邪入侵。

黃千瑞表示，暑邪挾熱挾溼，入侵人體進而影響脾胃消化功能，降低食慾；又或飲食貪涼，導致脾陽受損，出現腹瀉、腹痛的情況。

對於該如何避免暑邪？黃千瑞指出，這時候可以選擇喝「四神湯」。傳統的四神湯組成有山藥、茯苓、芡實和蓮子，不過現代有許多人會加入薏仁或取代茯苓，以上食材其實都有健脾、利水、滲濕的作用。

另外，她提及，自然界的四時陰陽消長變化，與人體五臟功能活動是相互應的，心通於夏。夏季氣溫升高後，人體極易煩躁不安。因此，她建議煮些「浮小麥」當茶飲。浮小麥，性涼、味甘、歸心經，具有斂汗、益氣、除熱的效果。浮小麥做法為浮小麥30克，加水500cc，煮沸後再燜一下即可飲用。