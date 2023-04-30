前幾周，俄羅斯的T-90M主戰坦克出現在美國陸軍測試中心，現在，俄羅斯BMP-3步兵戰車也出現。美國陸軍最新一期的前哨報(Outpost newspaper) ，在報導亞利桑那州國會議員參觀尤馬陸軍測試中心(Yuma Proving Ground,YPG)時，他們就一起看了這個來自俄羅斯的稀客。

防衛部落格(Defense Blog)報導，YPG主要就是負責設備開發與測試的單位。

照片顯示，一群人聆聽基地官兵解說俄羅斯的 BMP-3 步兵戰車，而它旁邊是俄軍的T-72，可能也來自烏俄戰場。

BMP-3 at U.S. Army Yuma Proving Ground (YPG),probably from the greek army pic.twitter.com/TWbrhhF1zY — 笑脸男人 (@lfx160219) April 25, 2023

在過去，YPG測試中心也曾仿製過蘇式坦克，以分析對手的裝備性能，找出防禦和武器裝備的弱點。現在有如假包換的真貨，當然是求之不得。

烏克蘭在開戰以來，收繳了大量的俄式武器，包括坦克、步兵戰車、野戰防空車，可說是應有盡有。除了一部分自己留用之外，也提供給美國研究。一種看法認為，烏克蘭交給美軍這些俘獲自俄軍的武器，也可以做為武器交易的一部分。

BMP-3於1987年服役，是蘇聯最後一種步兵戰車，兼具運兵與火力支援，3名車組員 (車長, 炮手, 駕駛員)外，可再運載 7名步兵。主武器是100公釐線膛砲，輔以30公釐同軸機砲，它可以發射高爆彈與人員殺傷彈，也可以發射AT-10砲射式反坦克飛彈。