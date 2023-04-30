劉太太因腹腔壓力過大，導致骨盆腔中的陰道脫垂。（台中醫院提供／張亦惠台中傳真）

台中一名70歲劉姓婦人患有失智症，且有肝硬化導致腹腔壓力過大，導致骨盆腔中的陰道脫垂，露出體外近20CM，也因下體不適走路「卡卡」，經檢查後發現婦人因脫垂子宮也有發炎與糜爛的症狀，台中醫院婦產科醫師林新旺利用「棘韌帶懸吊術」手術，改善骨盆腔與陰道脫垂問題，讓婦人行動自如。

台中醫院婦產科醫師林新旺表示，骨盆腔肌肉鬆馳會導致骨盆腔脫垂，讓骨盆腔裡如子宮、膀胱、陰道等器官，滑脫出體外，加上劉婦本身有腹水、肺積水的症狀，雖然還能走，但因為脫垂的關係，行動比較不靈敏，且內科疾病帶來的腹部積水症狀，會讓腹腔壓力增加，因此症狀特別嚴重，下體脫垂近20公分，並出現子宮發炎等現象。

林新旺解釋，失智長者因記憶與行動退化，難以用運動的方式來減緩骨盆腔脫垂，或使用子宮托來改善症狀，且因劉婦腹腔壓力過高，施作一般剖腹手術處理症狀會使腹水溢出，因此只能從陰道進入施作棘韌帶懸吊術手術，將骨盆腔器官吊起來解決脫垂的問題。

林新旺說，目前若想以手術改善脫垂，棘韌帶懸吊術是比較主流且有效的方式，由於骨盆腔的肌肉鬆弛是全面的，即使患者割除子宮，膀胱或直腸等器官還是有可能下墜，因此要治療脫垂，並非拿掉子宮就好，還是要想辦法將骨盆腔器官「扶」到較理想的位置，才能改善問題。

林新旺建議，女性在40歲過後，就要特別留意自己骨盆腔是否有下墜的現象，有自然生產史、停經、肥胖、抽煙，或是工作需要長期抬重物的勞動女性，要趁中壯年時開始好好保養或預防。