太平警分局先透過案例宣導說明防詐騙教戰守則，搭配有獎徵答，增加互動，讓現場同學玩的盡興，但也頻呼「詐騙手法實在很可怕」。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

國立勤益科技大學日前舉辦「校園安全領航員」活動，台中市政府警察局太平分局前進校園宣導「七不、三要」，提醒學生們求職前應提高警覺。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

海外求職風險多，台中市政府警察局太平分局犯罪預防宣導團日前進國立勤益科技大學舉辦之「校園安全領航員」活動，向學子們宣導各項犯罪預防及交通安全宣導，警方也透過實際詐騙案例及引用求職「七不、三要」之原則逐一說明，提醒學生們求職前應提高警覺，避免受騙或淪為從事不法之工具。

國立勤益科技大學日前舉辦「校園安全領航員」活動，太平警分局犯罪預防宣導團主動前往向師生們宣導，現場由校長陳文淵主持開場，肯定太平警方對學校的支持及協助，並頒發感謝狀致意；現場許多學生針對近期曝光度最高的海外打工詐騙、股票期指等假投資詐騙紛紛提出詢問，相當踴躍。

太平警分局先針對詐騙集團的慣用伎倆，透過案例宣導說明防詐騙教戰守則，搭配有獎徵答，如防詐騙、行人路權、婦幼安全等小遊戲與同學增加互動，讓現場同學玩的盡興，但也頻呼「詐騙手法實在很可怕」。

太平警分局分局長蔡慶星表示，許多學生們無論是為學費或是貼補家用等因素，都非常辛苦的在校外打工，如果不慎落入詐騙陷阱，小則變成警示帳戶被凍結，嚴重更可能人財兩失；呼籲如遇到可疑詐騙情事，應撥打110或165防詐騙專線諮詢，多一分防詐警覺性、少一分財物損失。