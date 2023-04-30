何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍的女兒，身為豪門千金的她日前嫁給大陸男星竇驍，而小倆口近期正在享受兩人的蜜月之旅。近日，何超蓮在社群上曬出多張照片曬恩愛，並曝光竇驍求婚戒指的價格，掀起一陣討論。

何超蓮與竇驍結婚後已回到北京，並於近日在微博上曬出一系列讓人看了食指大動的晚餐照，只見畫面中，多個精緻擺盤的美食擺在桌前，雖然竇驍並未入鏡，但桌上擺放著兩副餐碗已及喝空的杯子，想見是兩人一同享用的甜蜜晚餐，讓網友看了被閃瞎了雙眼。

此外，何超蓮近期也在接受雜誌訪問時透露與竇驍其實早在2020年的1月份便已經訂婚，並打算於同年完婚。然而，5月時卻不幸遇上父親的離世，加上又因疫情不穩定因素，所以一直推遲到今年兩人才決定於峇里島完婚。

另外，何超蓮也談及求婚時竇驍的舉動，指出當時因為時間很緊急，竇驍在第一次求婚的當下竟拿出價值20元人民幣(約新台幣89元)的戒指，並在敷面膜時來到她面前求婚，不過隔天竇驍便補上一只5.97克拉的鑽戒，讓她相當感動，而何超蓮也透露她的生日是5月9日，而「7」則是她的命理數，因此竇驍才會設計成5.97克拉的的粉紅色鑽戒，相當具有巧思。

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