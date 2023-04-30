新光三越信義新天地A4 6F樂軒松阪亭－大滿足套餐，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越信義新天地Gubami Social獻上兩款海陸餐酒組合，價格店洽。（新光三越提供）

SOGO忠孝館莆田PUTIEN鮮餚四人饗宴，2990元。（SOGO提供）

SOGO復興館老乾杯豪牛套餐，2380元／人。（SOGO提供）

微風信義犇鐵板燒，點選星級鐵板燒無菜單料理套餐，贈House Wine籍主廚私房料理乙份，推薦價2980元。（微風提供）

微風南山新葡苑四十六母親節套餐，推薦價3880元／人。（微風提供）

今年母親節迎來疫情全面解封後，第一個重點聚餐大檔，百貨餐廳訂位至少已7～8成滿，部分熱門餐廳也早早全滿，業者觀察，因許久未有熱鬧過節，今年母親節大餐發現以中式合菜、適合團聚的類型最為熱門，如原本位於神旺大飯店的「潮品集」，去年底回歸新光三越信義新天地後，目前訂位已達9成滿，另四人小家庭的節慶套餐也是百貨主打。

新光三越信義新天地觀察，今年母親節聚餐意願高，加上政府普發6000元促動消費，熱門餐廳如潮品集、橘色涮涮鍋、欣葉、初魚鐵板燒、老乾杯、黑武士火鍋等都有到9成滿，其餘餐廳訂席也有7～8成。其中原木燒烤WILDWOOD推出寵愛媽咪套餐，推薦價每人2980元，點購套餐贈母親節特製調飲；亞洲最佳女主廚陳嵐舒的Gubami Social，獻上兩款海陸餐酒組合，預購可享早鳥優惠價，最低88折起；正宗潮州餐廳－潮品集推出母親節套餐，推薦價每人3980元，含原盅雞燉翅等7道特色極品美饌；還有無肉不歡的樂軒松阪亭，推出「大滿足套餐」，精選神戶A5和牛及築地黑鮪生魚片盛合等內容，海陸雙饗滿足味蕾。

遠東SOGO台北店表示，母親節餐廳訂位狀況以中式合菜、日式精緻料理最受青睞，包含莆田PUTIEN、三合院、點水樓、神樂家、老乾杯等皆已全數滿訂，其他餐廳目前也達7～8成訂位；天母SOGO則主打多款四人家庭聚餐優惠，包括中、泰、義、日等異國料理，並嚴選各式健康養身禮盒。

微風南山、微風信義享有高樓層餐廳景觀，向來也是聚餐熱門選擇，微風信義高樓層餐廳除INPARADISE饗饗訂位全滿之外，Morton’s The Steakhouse、麻辣45、SEA TO SKY也皆訂位7成滿，另樂天皇朝、永心鳳茶、?鐵板燒，及全球首店巴菲特最愛牛排館副牌「S&W Butcher’s Shop」目前訂位最高達8成滿。

微風南山高樓層餐廳：MIRAWAN、THE UKAI TAIPEI、SAFFRON 46、CE LA VI Taipei，及Smith＆Wollensky，目前訂位都9成滿；微風廣場以上海茶樓、香茅廚、ROSMARINO最熱門；微風松高則以饗泰多、Texas Roadhouse、TGI FRIDAYS預約最熱烈，目前訂位皆達7成滿，觀察應是今年母親節大餐，是疫情解封後的第一個重要聚會，大多消費者較以往偏向選擇中式、適合團聚的餐廳為主。

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